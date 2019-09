Napoli, i convocati di Ancelotti: ancora assente Milik, prima chiamata per Llorente

Sono stati resi noti i convocati di Carlo Ancelotti per la partita casalinga del suo Napoli contro la Sampdoria, in programma domani. Ancora assente Milik, prima chiamata per il neo acquisto Llorente. Di seguito la lista completa: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Younes.

https://twitter.com/sscnapoli/status/1172545049483255808

Foto: Twitter ufficiale Napoli