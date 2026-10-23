Napoli, i convocati di Allegri per la Roma: torna Vergara
23/10/2026 | 18:04:54
Torna Vergara tra i convocati di Allegri. Restano invece quattro gli indisponibili per il Napoli: Buongiorno, Favasuli, Neres e Alisson Santos. Di seguito tutti i 22 calciatori chiamati da Allegri per la sfida contro i giallorossi.
I convocati: Anguissa, Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola, Vergara.
Foto: Instagram Napoli