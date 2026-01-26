Napoli, i comunicati su Neres e Milinkovic-Savic

26/01/2026 | 15:08:11

In casa Napoli continua l’emergenza infortunati. Il club ha reso note le condizioni di David Neres, costretto a operarsi alla caviglia e Milinkovic-Savic, ko al bicipite femorale.

La nota del Napoli tramite il proprio sito ufficiale: “David Neres si è sottoposto, nella giornata odierna, a intervento chirurgico alla caviglia sinistra a Londra. L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore azzurro osserverà alcuni giorni di riposo e, successivamente, inizierà il proprio iter riabilitativo. Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo”.

Foto: sito Napoli