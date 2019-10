Napoli-Hellas Verona, le ultime sulle probabili formazioni

Dopo la sosta per le nazionali, riparte il campionato. Domani in campo anche il Napoli, che alle ore 18 ospita l’Hellas Verona al San Paolo. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni. Brutte notizie per Ancelotti, che non potrà contare su Lozano: il messicano è rientrato acciaccato dagli impegni con la Nazionale e non è stato convocato. Torna Koulibaly, che farà coppia con Manolas al centro della difesa. Maglia da titolare anche per Callejon, Ghoulam e Milik (favorito su Llorente), mentre Mertens potrebbe riposare e lasciare spazio a Younes. Juric recupera Di Carmine ma Stepinski resta in vantaggio per giocare al centro dell’attacco. Verre potrebbe essere preferito a Salcedo, con Kumbulla che guiderà la difesa.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Insigne; Milik (Llorente), Youne (Mertens). All.: Ancelotti.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Stepinski (Di Carmine). All.: Juric.

Foto: Twitter ufficiale Napoli