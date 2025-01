Napoli, Hasa atteso nelle prossime ore per le visite mediche

Il classe 2004 del Lecce Luis Hasa nelle prossime ore sarà a Napoli per sostenere le visite mediche. Acquistato dalla Juventus la scorsa stagione, il trequartista italiano di origini albanesi non ha ancora esordito in campionato e ha a referto una sola presenza, in Coppa Italia. Il direttore sportivo dei salentini Corvino aveva già anticipato le scorse settimane dell’interesse del Napoli per il giovane, in occasione di una conferenza stampa.

Foto: Instagram Lecce