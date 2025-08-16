Napoli: la tempistica per Gutierrez l’assalto a Juanlu e Cheddira (confermato) a Udine

16/08/2025 | 17:06:19

Il Napoli sarà attivo anche in questi ultimi 15 giorni di mercato. Le due fasce erano dal 6 agosto il principale obiettivo: vi avevamo raccontato come Juanlu Sanchez e Gutierrez fossero in pugno e che il Napoli dovesse decidere come affondare. Per Gutierrez ha chiuso con il Girona martedì scorso e aveva deciso di far trascorrere la settimana per le visite. Particolare importante: non ci sono clausole all’interno dell’operazione. Su Juanlu Sanchez atteso l’affondo definitivo, con il terzino che ha sempre atteso rispedendo al mittente qualsiasi altra destinazione proposta dal Siviglia. Capitolo Cheddira, vale quanto vi abbiamo anticipato tra ieri sera e stamattina in tarda mattinata: l’Udinese ha migliorato l’offerta pagando il prestito (con diritto di riscatto) e presto incasserà la firma del nuovo attaccante.

foto: Instagram Juanlu Sanchez

