Napoli, grande entusiasmo all’arrivo della squadra a Dimaro. Il video

Inizia la stagione del Napoli di Antonio Conte. Gli Azzurri sono arrivati in questi minuti a Dimaro, prima tappa del pre-stagione azzurro, che vedrà poi il consueto passaggio a Castel di Sangro. Ad accogliere la squadra in Trentino, si sono visti già tantissimi tifosi. Grande entusiasmo al momento dell’arrivo della squadra, soprattutto nel momento in cui è sceso dal pullman il tecnico Antonio Conte, accolto da un grande boato di gioia.