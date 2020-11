Napoli, grana Osimhen. L’attaccante segna ma esce in barella con la Nigeria

Brutte notizie per il Napoli. L’attaccante Victor Osimhen, al 74′ di Nigeria-Sierra Leone, match valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, è uscito in barella per un infortunio al polso.

L’attaccante azzurro era riuscito anche a segnare nel primo tempo la rete del 2-0 della Nigeria. Nella ripresa il brutto episodio che verrà ovviamente valutato anche dallo sfaff medico partenopeo.

Per la cronaca, la Nigeria avanti per 4-0, si è fatta raggiungere sul 4-4 dalla Sierra Leone, in una gara clamorosa.

Foto: Twitter personale