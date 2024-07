Napoli, Gollini saluta: “È stato straordinario essere parte di questa città e di questa squadra. Eternamente grato”

Dopo due anni in prestito al Napoli, Gollini rientra a Bergamo, nella sua squadra di appartenenza: l’Atalanta. Il portiere classe ’95, campione d’Italia con il Napoli nella stagione 2022/2023, ha salutato i suoi ormai ex tifosi con un post sui social: “Un cammino meraviglioso, in campo e fuori. È stato straordinario essere parte di questa città e di questa squadra. Grazie per quello che mi avete dato. Eternamente grato. Gollo”.

Foto: Twitter SSC Napoli