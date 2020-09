Napoli-Genoa, le probabili formazioni

L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, dovrebbe confermare Osimhen davanti, con Lozano e Insigne a supporto nell’attacco a tre; Maran invece dovrà fare a meno di Perin, causa Covid-19, al suo posto Marchetti. In avanti conferme per Zappacosta, mentre Pjaca sembra favorito su Pandev per affiancare Destro. Queste le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso

Genoa (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Zapata, Biraschi; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pjaca, Destro. All. Maran

Foto: Twitter Napoli