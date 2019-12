Napoli-Genk, le ultime sulle probabili formazioni

Domani il Napoli ospita al San Paolo il Genk nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, una sfida che può valere per i partenopei la qualificazione agli ottavi di finale. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni. Ancelotti, sempre più in bilico, dovrebbe riproporre l’ormai consueto 4-4-2 con Meret tra i pali e linea difensiva composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Allan e Fabian Ruiz, Callejon e Zielinski (in vantaggio su Insigne) sugli esterni. In attacco la coppia Lozano-Mertens, ma occhio alla possibile sorpresa Milik al posto del belga. Wolf si affiderà allo zoccolo duro della sua squadra, con il gioiellino Berge a guidare la manovra a centrocampo e la stella Samatta a spingere l’offensiva belga.

Napoli-Genk, le probabili formazioni:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Callejón, Allan, Zieliński, Fabián Ruiz; Lozano, Mertens (Milik). All. Ancelotti

Genk 4-4-2: Vandervoordt; Maehle, Dewaest, Lucumì, Neto; Ito, Hrosovsky, Berge, Paintsil; Samatta, Bongonda. All. Wolf

Foto: Twitter ufficiale Champions League