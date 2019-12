Napoli-Genk, i convocati di Ancelotti: tornano Allan e Milik

Dopo aver presentato i temi della sfida in conferenza stampa, l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il match di Champions League contro il Genk, in programma domani al San Paolo. Sono 20 i giocatori chiamati dall’allenatore: assente Maksimovic (risentimento muscolare), ma ritornano Allan e Milik. Di seguito l’elenco degli arruolati.

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Mario Rui, Luperto, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas.

Centrocampisti: Allan, Fabian, Elmas, Zielinski.

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Insigne, Younes, Milik.

Foto: Twitter Napoli