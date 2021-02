Napoli, Gattuso ha bisogno di questa finale. Osimhen verso il ritorno da titolare 94 giorni dopo

Notte decisiva per il Napoli, la squadra di Gattuso è campione in carica della competizione, stasera si gioca l’accesso alla finale di Coppa Italia dopo lo scialbo 0-0 dell’andata. Sarebbe la terza finale per il tecnico calabrese da allenatore, ma vale più delle altre visto il periodo che sta attraversando ed il futuro a Napoli in forte discussione.

Senza Koulibaly e Manolas è emergenza totale in difesa: obbligato a schierare Rrahmani e Maksimovic, sulle fasce ci saranno Hysaj e Mario Rui. A centrocampo dovrebbe esserci il ritorno di Bakayoko con Elmas e Zielinski, ed in avanti Lozano ed Insigne a supporto di Victor Osimhen. Per il nigeriano sarebbe un ritorno dal 1′, 94 giorni dopo l’ultima volta, quando l’8 novembre andò a segno al Dall’Ara contro il Bologna.