Napoli, furto anche per Kim. Rubata la macchina della moglie

Dopo il furto della macchina del compagno Kvara, disavventura anche per il difensore coreano e per la sua famiglia:

Si tratta della Fiat 500 della moglie del difensore azzurro Kim. La vettura era parcheggiata nella strada di Posillipo in cui il calciatore abita. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che è “Impossibile non ipotizzare un collegamento tra due episodi avvenuti a così breve distanza, ma per gli investigatori al momento non vi sono elementi per affermarlo”. La Fiat 500 era parcheggiata in strada nella collina che va dal Vomero verso Posillipo. Il mezzo non è stato ancora ritrovato dalle forze dell’ordine.

Foto: Twitter Napoli