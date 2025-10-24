Napoli, frattura del secondo metatarso del piede destro per Meret. Anche Hojlund salta l’Inter

24/10/2025 | 15:24:47

Il Napoli ha comunicato un infortunio al portiere Alex Meret.

Questa la nota: “Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro”.

Contro l’Inter sarà assente anche Rasmus Hojlund. Il centravanti danese, già assente contro Torino e PSV, non sarà arruolabile neanche per il big match di domani. Il giocatore non recupera dall’affaticamento muscolare che lo sta frenando.

Foto: X Napoli