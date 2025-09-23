Napoli-Francoforte, vietata la trasferta ai tifosi tedeschi

23/09/2025 | 15:48:38

È arrivata la decisione in merito al match tra Napoli ed Eintracht Francoforte. A seguito dei precedenti scontri del 2023, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti a Francoforte per tutti i settori dello stadio in occasione della partita di Champions League tra gli azzurri e la squadra tedesca.

Il provvedimento è stato adottato dopo il parere della Questura di Napoli e le valutazioni espresse nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 20 settembre scorso.

Secondo la nota ufficiale, a pesare sulla decisione sono stati “i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, per la rivalità tra le opposte tifoserie, già sfociata in gravi incidenti in occasione dell’incontro del 14 marzo 2023 disputato a Napoli”.

Foto: Instagram Napoli