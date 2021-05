Napoli, fiocco azzurro in casa Zielinski: è nato Maksymilian

Fiocco azzurro per Piotr Zielinski. Come testimoniato dal profilo Instagram del centrocampista del Napoli, oggi il giocatore è diventato papà di Maksymilian. “Il primo giorno del resto della nostra vita”, questo il messaggio di Zielinksi che ha pubblicato anche una foto del piccolo neonato. Piotr si era allontanato dal ritiro della nazionale polacca per assistere la compagna Laura nelle ore del parto. Oggi è arrivata la bella notizia. Al giocatore gli auguri della nostra redazione.

