Tutto confermato: Romelu Lukaku è un nuovo calciatore del Napoli. Un’operazione che vi abbiamo anticipato tre mesi fa e che vi abbiamo raccontato nel dettaglio fino all’annuncio ufficiale arrivato in questi minuti. Di seguito l’annuncio social degli azzurri: “Romelu is proud to be one of us!”

Foto: Instagram Lukaku