Napoli, festa scudetto rinviata. Dia risponde a Olivera: è 1-1

Il Napoli deve rinviare l’appuntamento, il pareggio con la Salernitana non consente agli azzurri di laurearsi Campione d’Italia per la terza volta nella loro storia. Dopo la sconfitta della Lazio in casa dell’Inter, alla squadra di Spalletti serviva battere la Salernitana per balzare a quota 81 con 6 giornate da giocare, praticamente irraggiungibile dalla Lazio ferma a quota 61. Dopo un primo tempo che ha visto la Salernitana difendersi con ordine e Ochoa protagonista su Osimhen, il gol scudetto sembrava essere arrivato al 17’ st: angolo da destra, stacco di Olivera che indirizza sul secondo palo. Ma la Salernitana, dopo aver rischiato di incassare il raddoppio ha avuto il merito di non mollare e ha trovato il pareggio con una straordinaria conclusione di Dia al 39’. Il Napoli ci ha riprovato, la Salernitana ha avuto un’occasione in contropiede, nel finale espulso Paulo Sousa. La festa scudetto è rinviata a giovedì prossimo quando la capolista sarà si scena a Udine.

Foto: Instagram Napoli