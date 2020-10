Napoli femminile, sconfitta 3-0 a tavolino con l’Inter. Non c’era il medico in distinta

Weekend da dimenticare per il Napoli calcio, sia maschile che femminile. Entrambe le squadre sembrano infatti avere come minimo comune denominatore la sconfitta per 3-0 a tavolino. Se i maschietti sono ancora sub iudice, per le ragazze, invece, è tutto ufficiale. Il Giudice sportivo ha, infatti, disposto la sconfitta del Napoli per 3-0 a tavolino contro l’Inter per non aver inserito il medico sociale e il corretto numero di “calciatrici formate” nella distinta di gara.

È stato quindi invalidato il risultato raggiunto in campo, che era di pareggio per 1-1, ed è stata anche inflitta un’ammenda di € 3.000,00 al club azzurro.

A seguito di questa decisione è cambiata anche la classifica della Serie A femminile: l’Inter sale a sei punti e il Napoli resta fermo a quota zero. Il club azzurro annuncia il ricorso alla decisione presa.

Questo il il comunicato:

“Dopo aver esaminato gli atti ufficiali, il Giudice Sportivo – rilevato che in occasione della sfida contro l’Inter la società ospitante non ha inserito nella distinta di gara il medico sociale, peraltro non presente in panchina, e il corretto numero di “calciatrici formate” – ha disposto la sconfitta a tavolino (con il punteggio di 0-3) per il Napoli. Al club partenopeo, che aveva pareggiato 1-1 la partita con le nerazzurre (gol di Hjohlman), è stata anche inflitta un’ammenda di € 3.000,00”.

Fonte Foto: Sito uff. Napoli femminile