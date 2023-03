Napoli-Eintracht, il ministro Faeser: “Vietare la vendita potrebbe non aiutare alla de-escalation”

Il ministro dell’Interno tedesco, Nancy Faeser, ha commentato la decisione del governo italiano di vietare ai tifosi dell’Eintracht Francoforte la partita di Champions League contro il Napoli: “Nel caso di partite ad alto rischio, ogni possibile misura di sicurezza dovrebbe essere verificata molto attentamente prima di escludere tutti i tifosi di una squadra. Perché una misura così drastica potrebbe non contribuire alla de-escalation”, ha detto alla Deutsche Presse-Agentur.

Poi ha proseguito: “Le nostre autorità di sicurezza tedesche, che hanno anche molta esperienza con i giochi ad alto rischio, sono sempre disponibili per una stretta collaborazione. Vogliamo uno sport non violento. La violenza non ha posto nello stadio e niente fuori dallo stadio. Il fatto che ci siano stati scontri compiuti da criminali violenti nell’andata a Francoforte fra tifosi Eintracht e Napoli è fermamente da condannare”.

Foto: Eintracht Instagram