Napoli-Eintracht Francoforte, le formazioni ufficiali
04/11/2025 | 17:47:28
Alle 18.45 torna la Champions League. In campo il Napoli che ospita l’Eintracht Francoforte.
Queste le formazioni ufficiali:
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas Allenatore: Antonio Conte
EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt Allenatore: Dino Toppmoller
Foto: sito Napoli