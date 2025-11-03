Napoli-Eintracht Francoforte, le curiosità: equilibrio nei precedenti e tedeschi a secco con le italiane

03/11/2025 | 11:30:58

Domani alle 18:45 il match tra Napoli e Eintracht Francoforte.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 4 i precedenti tra le due formazioni in Europa: 2 vittorie azzurre e 2 vittorie per i tedeschi.

-Le due squadre si sono incrociate l’ultima volta nel marzo del 2023, nella vittoria del Napoli per 3-0.

-L’Eintracht ha perso le ultime 3 sfide europee giocate contro formazioni italiane, senza mai segnare.

-Il Napoli ha perso soltanto 1 delle ultime 18 partite casalinghe giocate in UEFA Champions League.

Foto: Instagram Napoli