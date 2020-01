Stanislav Lobotka è arrivato da pochi minuti a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche per conto del Napoli, come si evince dal video. Quando ne parlammo, il 24 dicembre, era un’autentica sorpresa. Da allora il club azzurro ha continuato a lavorare senza sosta per il centrocampista slovacco, fino ad arrivare alle intese totali sia per Demme che per lo stesso Lobotka, una doppia operazione per il centrocampo di Gattuso. Una situazione che si è clamorosamente materializzata prima delle 13 di mercoledì, come anticipato nei dettagli. Un contropiede autentico del Napoli, che ha trovato gli accordi definitivi con il Celta per un’operazione da 20 milioni più 3-4 bonus non facilmente raggiungibili con pagamento dilazionato in più tranche. Lobotka-Napoli, la sorpresa della vigilia di Natale diventa realtà. Al termine delle visite, in corso di svolgimento, spostamento nella sede della Filmauro per la firma sul contratto.