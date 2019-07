Napoli, ecco Elmas: “Mi sento già parte di una famiglia. CR7? Non fa paura. Su Ancelotti e Pandev…”

Eljif Elmas, nuovo centrocampista del Napoli, è stato presentato in conferenza stampa direttamente dalla sede del ritiro di Dimaro. Queste le dichiarazioni dell’ex Fenerbahce: “Sono felice di essere qui. Mi sono trovato molto bene con tutti i compagni. Mi sento già in famiglia, al Napoli c’è aria di famiglia. Ancelotti? La telefonata di Ancelotti ha avuto un gran peso nel prendere questa decisione. Per me è un sogno stare al suo fianco. Posso acquisire tutto ciò che mi può dare il mister. Indicazioni tattiche? E’ ancora presto, non voglio sbilanciarmi. Sono cose fra me e Ancelotti, sono passati solo due giorni, lavoreremo sulla tattica. Ruolo? Ho giocato in tante posizioni, mi trovo bene. Ma quello che Ancelotti ci chiederà io farò, sempre al meglio. Cristiano Ronaldo? Il nome di Ronaldo nel mondo del calcio ha ovviamente un certo peso, ma per me non ha valore, non mi spaventa e non fa paura. Se ho sentito Pandev? Sì a mi ha detto di onorare questa maglia. Mi ha detto di notare l’appoggio dei compagni e che questa è una squadra adatta per me”.

Foto: Napoli Twitter