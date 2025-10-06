Napoli e Roma insieme in vetta alla classifica: non accadeva dalla stagione 1989-1990

06/10/2025 | 16:35:18

Dopo sei giornate di Serie A, la classifica dice che Napoli e Roma sono al comando con 15 punti. Prima di questa stagione, era accaduto solo in una occasione, nel 1989/90 che Napoli e Roma si trovassero da sole insieme in vetta dopo almeno sei gare giocate nella storia della SerieA a girone unico (dal 1929/30). Una chiara inversione di tendenza rispetto alle ultime stagioni.

Foto: Instagram Napoli

