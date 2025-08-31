Napoli, è iniziata l’esperienza di Hojlund alla corte di Conte: visite in corso

31/08/2025 | 09:39:55

Inizia oggi il matrimonio tra il Napoli e Rasmus Hojlund. Il calciatore danese è arrivato in questi minuti Villa Stuart per sottoporsi alle consuete visite mediche. Sorridente, pollice in alto, e disponibile con i tantissimi fan, inizia in questa calda mattina di fine agosto la nuova avventura italiana del classe 2003. L’accordo tra il Napoli e il Manchester Utd è di 6 milioni di euro per il prestito, 44 milioni per l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League, oltre al 5% allo United sulla futura rivendita.

Foto: Instagram Hojlund