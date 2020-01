Napoli, è crisi nera. Una grande Fiorentina sbanca il San Paolo con Chiesa e Vlahovic

Una super Fiorentina sbanca il “San Paolo” nell’anticipo serale della 20esima giornata di Serie A. La squadra di Iachini batte a domicilio il Napoli con un secco 2-0: Chiesa (autore di una grande prestazione) sblocca il match al 26′ del primo tempo con un destro chirurgico che non lascia scampo a Ospina; poi al 74′ di pensa Vlahovic (appena entrato in campo) a chiudere i giochi con una bellissima conclusione mancina a giro che si insacca sul secondo palo. Prosegue il momento nero del Napoli di Gattuso, alla terza sconfitta consecutiva in campionato. Secondo successo di fila per la Fiorentina, che aggancia proprio gli azzurri in classifica a quota 24 punti.

Sabato 18 gennaio

15:00 Lazio-Sampdoria 5-1 (Caicedo, Immobile 3, Bastos – Linetty)

18:00 Sassuolo-Torino 2-1 (Boga, Berardi – Rincon)

20:45 Napoli-Fiorentina 0-2 (Chiesa, Vlahovic)

Domenica 19 gennaio

12:30 Milan-Udinese

15:00 Bologna-Verona

15:00 Brescia-Cagliari

15:00 Lecce-Inter

18:00 Genoa-Roma

20:45 Juventus-Parma

Lunedì 20 gennaio

20:45 Atalanta-Spal

CLASSIFICA: Juventus 48; Inter 46; Lazio* 45; Roma, Atalanta 35; Cagliari 29; Parma 28; Torino 27; Milan, Verona* 25; Napoli, Udinese, Fiorentina 24; Bologna 23; Sassuolo 22; Sampdoria 19; Lecce 15; Brescia, Genoa 14; Spal 12.

*Una gara in meno

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina