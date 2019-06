Napoli, doppia sfida al Barça negli USA per la Laliga-Serie A Cup

Dopo le parole del presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, ora arriva anche la conferma da parte del Barcellona. I partenopei affronteranno i blaugrana in una doppia sfida amichevole valevole per un trofeo denominato Laliga Serie A Cup. La gara di andata verrà disputata il 7 agosto all’Hard Rock Stadium di Miami mentre il match di ritorno è in programma tre giorni dopo, il 10 agosto al Michigan Stadium.