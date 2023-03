Alex Meret, portiere del Napoli e della Nazionale italiana, dovrà indossare una maschera protettiva come il compagno di squadra Victor Osimhen. Il motivo risiede in uno scontro che l’estremo difensore azzurro ha avuto nell’ultima partita di Serie A vinta contro il Torino. Protezione necessaria per il naso del portiere ex Udinese.

Foto: Instagram Meret