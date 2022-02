Napoli, domani rientrano Koulibaly e Anguissa

Luciano Spalletti si prepara a riaccogliere dopo più di un mese Kalidou Koulibaly e André Zambo Anguissa, calcatori arrivati fino in fondo alla Coppa d’Africa. Il difensore, vincitore della Coppa d’Africa con il suo Senegal, e il centrocampista camerunense, terzo con la sua nazionale, rientreranno nella giornata di domani al centro sportivo di Castel Volturno.

Due rientri fondamentali, in vista del tour de force, con la sfida all’Inter di sabato e l’Europa League che incombe, e non con una sfida qualunque, ma contro il Barcellona.

Elementi fondamentali per la prima parte di stagione del Napoli, che ora saranno dei valori aggiunti, in vista della volata in campionato e in Europa.

Foto: Twitter Napoli