Dopo l’intervento chirurgico al ginocchio destro, Diego Demme già non vede l’ora di tornare in campo. Il centrocampista tedesco ha voluto rassicurare tutti con un post su Instagram: un’immagine che lo ritrae in compagnia di un personaggio di Dragon Ball, accompagnata dal commento “Si inizia il recupero”.

Foto: Instagram Demme