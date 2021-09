Napoli, Demme migliora. Le ultime su Ghoulam e Mertens

Direttamente dal sito ufficiale del Napoli, arrivano notizie riguardanti i recuperi di Demme, Ghoulam e Mertens. Il centrocampista tedesco ha ripreso parzialmente a lavorare con il gruppo, mentre il terzino algerino e l’attaccante belga sembrano hanno svolto l’intera seduta con il resto della squadra. Ecco la nota del club azzurro:

“Dopo una prima fase dedicata alla velocità, la squadra ha svolto partitina a campo ridotto con porticine. Chiusura con esercitazione tattica. Meret ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Lobotka terapie e lavoro personalizzato in palestra. Demme ha fatto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato. Mertens e Ghoulam hanno svolto l’intera seduta”.

Foto: Instagram Demme