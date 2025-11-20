Napoli, De Laurentiis rinviato a giudizio per falso in bilancio per il caso Osimhen

20/11/2025 | 19:46:40

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. A giudizio anche l’ad del club campano, Chiavelli e il club. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e dell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen dal Lille, nel 2020. Atteso nelle prossime ore un comunicato del Napoli. Processo al via il 2 dicembre.

Foto: sito Napoli