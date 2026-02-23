Napoli, De Bruyne torna ad allenarsi a Castel Volturno. La nota del club

23/02/2026 | 16:31:01

Il Napoli torna ad allenarsi in vista del prossimo match contro l‘Hellas Verona, sabato alle 18:00 al Bentegodi. Gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina. Coloro che ieri sono scesi in campo dal primo minuto hanno effettuato un allenamento di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una sessione metabolica. Kevin De Bruyne è rientrato al SSC Napoli Training Center per proseguire e completare il suo percorso di lavoro”.

Foto: sito Napoli