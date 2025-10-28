Napoli, De Bruyne si opera domani ad Anversa. Starà fuori 4 mesi

28/10/2025 | 17:00:14

Kevin De Bruyne si opererà in Belgio per la lesione al bicipite femorale della coscia destra che ha subito sabato nel match contro l’Inter. Lo ha deciso il calciatore belga dopo le visite mediche che ha svolto a Napoli e ad Anversa, dove domani si sottoporrà all’intervento chirurgico. Come riferisce l’Ansa, il 34enne resterà fuori dai campi per almeno quattro mesi. De Bruyne ha parlato della necessaria operazione anche con il tecnico del Napoli Conte e con il presidente del club De Laurentiis.

Foto: sito Napoli