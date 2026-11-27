Napoli, De Bruyne lavora a parte: affaticamento muscolare. Il comunicato

27/11/2026 | 14:16:45

Gli azzurri proseguono la preparazione in vista della trasferta di domenica alle 15:00 contro il Sassuolo, al Mapei Stadium. Nella seduta mattutina il gruppo ha svolto attivazione fisica e tecnica, seguita da una sessione tecnico-tattica. Lavoro differenziato per Kevin De Bruyne, alle prese con un affaticamento muscolare, come si legge dal comunicato del club: “SSC Napoli Training Center- Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, domenica alle 15:00 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione fisica e tecnica e a seguire una sessione tecnico-tattica. De Bruyne ha svolto lavoro differenziato in seguito a un affaticamento muscolare”.

Foto: x Napoli