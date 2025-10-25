Napoli, De Bruyne ha lasciato il Maradona in stampelle. Si teme un infortunio muscolare non di poco conto

25/10/2025 | 23:35:40

Nella splendida serata del Napoli, un piccolo neo per i campioni d’Italia è l’infortunio accorso a Kevin De Bruyne. La stella belga, è dovuto uscire dopo il calcio di rigore segnato. Una prima diagnosi cauta è di un risentimento muscolare alla coscia destra, il giocatore è dovuto uscire dal Maradona in stampelle. Il giocatore era scuro in volto. Si teme un infortunio muscolare non di poco conto.

Foto: sito Napoli