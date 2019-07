Napoli-Cremonese 3-3: in gol Insigne, Verdi e Younes

A Dimaro l’amichevole tra Napoli e Cremonese regala addirittura 6 goal ed un finale non scontato. Il Napoli rincorre sempre gli avversari, con le reti di Insigne e Verdi. La squadra di Ancelotti poi passa in vantaggio con Younes ma non basta: Soddimo nel finale segna incredibilmente da centrocampo e timbra il 3-3 finale.

Foto: Twitter Napoli