Napoli corsaro a Torino, decisivo il gol di Fabian

È un gol di Fabian, con una giocata alla Fabian, a consegnare al Napoli i tre punti nella sfida contro il Torino. Conduzione e mancino vincente per lo spagnolo, che ringrazia per una deviazione probabilmente decisiva e può esultare assieme ai suoi compagni. Un gol, quello del centrocampista, che cancella la tristezza maturata tra gli uomini di Spalletti per il rigore fallito da Insigne. Complice questo risultato, i partenopei salgono a +4 sulla Juventus, consolidando così il terzo posto. Toro poco incisivo nella ripresa e totalmente consegnato alle iniziative di Belotti, il migliore dei suoi quest’oggi.

Foto: Twitter Napoli