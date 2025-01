Napoli, corsa contro il tempo per Saint-Maximin

Il nome di Allan Saint-Maximin è emerso in queste ore per il mercato del Napoli. Secondo quanto raccontato da Sportitalia alle 17.10, il club azzurro sta provando a regalare ad Antonio Conte l’attaccante del Fenerbahçe, in prestito dall’Al-Ahli. Una vera corsa contro il tempo perché questa sera chiuderà il mercato Saudita.

Foto: Instagram Saint-Maximin