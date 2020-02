Napoli, contusione alla caviglia per Mertens

Rinnovo di contratto o meno, futuro da scrivere, ma per il presente questo Dries Mertens è decisivo per il Napoli. Assoluto protagonista della gara con il Barcellona, nella quale il belga aveva firmato il parziale vantaggio, ma anche della storia del club partenopeo, raggiungendo la vetta dei bomber di sempre con 121 marcature al fianco di Marek Hamsik. A rovinare la serata europea è stato il duro contrasto di gioco con Sergio Busquets, che aveva costretto Mertens poi a lasciare il campo nel secondo tempo. L’attaccante, si legge nella nota ufficiale del club azzurro si è sottoposto a esami che hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla caviglia destra. Dries ha svolto terapie e la sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni.

Mertens osservato speciale dello staff in questi giorni, visto il momento decisivo per la stagione del Napoli. Difficile ipotizzare un rientro per la gara di sabato in campionato con il Torino, da valutare la disponibilità per il prossimo importante impegno di Coppa Italia con l’Inter della prossima settimana.

Foto: Twitter Ufficiale SSC Napoli