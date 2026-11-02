Napoli, controlli diagnostici per Di Lorenzo e Olivera

02/11/2026 | 15:45:58

Il report del Napoli: “Dopo il match di ieri sera, gli azzurri si sono allenati a Torino in vista del prossimo incontro di Champions League, mercoledì alle 21:00 contro il Porto. La squadra è stata impegnata in una seduta mattutina: coloro che sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto lavoro di recupero, mentre il resto del gruppo ha effettuato lavoro atletico. Per Hojlund e Milinkovic-Savic allenamento differenziato. Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera rientrano a Napoli per effettuare controlli diagnostici”.

Foto: Instagram Napoli