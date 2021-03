Napoli, contro il Milan secondo successo consecutivo: la Champions non è più un miraggio

Terza vittoria nelle ultime quattro di campionato per il Napoli, secondo successo consecutivo per gli uomini di Gattuso che, con una buona prestazione, espugnano San Siro superando il Milan 1-0 grazie alla rete di Matteo Politano. Un successo che proietta i partenopei al quinto posto in classifica, a pari punti con la Roma ma con una partita ancora da giocare. Ora il quarto posto, utile per un posto nella prossima Champions League, è tutt’altro che un miraggio: l’Atalanta, che occupa la quarta piazza, è a soli due punti ma ha una gara in più. È evidente, dunque, che non appena l’emorragia di infortuni si è quantomeno ridotta, il Napoli abbia ritrovato quella compattezza, quella solidità e anche quelle trame di gioco, come dimostrato nell’azione del gol vittoria di ieri, che ne avevano contraddistinto la prima parte di stagione. Ed ora è in piena lotta per raggiungere l’obiettivo stagionale: tornare in Champions.

Foto: twitter Napoli