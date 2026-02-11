Napoli, Conte rischia la squalifica per gli insulti a Manganiello. La Procura Federale ha aperto un fascicolo

11/02/2026 | 13:40:17

Antonio Conte, allenatore del Napoli, potrebbe andare incontro a una squalifica dopo la gara di ieri contro il Como in Coppa Italia. Nel mirino della Procura federale, infatti, ci sono gli insulti rivolti dal tecnico azzurro all’arbitro Manganiello, con le telecamere che hanno pizzicato la frase “almeno vallo a vedere, testa di c***o”. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il procuratore federale Giuseppe Chinè sta raccogliendo tutte le immagini e gli audio dell’episodio per valutare l’apertura di un procedimento disciplinare a suo carico, visto che nel referto arbitrale non c’è nulla. Ma cosa rischia, nel pratico, Conte? Il tecnico del Napoli potrebbe essere dunque sanzionato con una giornata di squalifica, evitabile nel caso in cui chieda un patteggiamento con sanzione pecuniaria.

Foto: sito Napoli