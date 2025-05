Conte: “Raggiunti i primi due obiettivi. Scudetto? L’ho perso anche all’ultima giornata”

02/05/2025 | 15:18:20

Nella conferenza di vigilia di Parma-Napoli, il tecnico Antonio Conte ha parlato della stagione dei campani fino ad oggi: “L’obiettivo principale è stato raggiunto con anticipo, siamo in Champions e sapete quanto conta economicamente per tutti i grandi club, l’altro obiettivo che ci eravamo prefissati e di cui avevo parlato era di dare fastidio”. Sulla possibilità di vincere lo scudetto, Conte è rimasto cauto, facendo leva sulla sua esperienza: “Mancano 4 partite ed io ho avuto esperienze in cui ho perso e vinto Scudetti all’ultima giornata ed alle ultime. C’è una sola squadra che vince, non dimentichiamo che fino a poche giornate fa eravamo a -3 dall’Inter”.

FOTO: X Napoli