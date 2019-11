Napoli, confronto a Castel Volturno e ritiro interrotto dopo l’allenamento

Sono ore calde, queste, in casa Napoli. Ieri sera, dopo il pareggio contro il Salisburgo in Champions League, Carlo Ancelotti ha deciso di non parlare ai media, fatto insolito e, tra l’altro, non previsto dal regolamento UEFA. I calciatori, contrariamente a quanto stabilito in precedenza, si sono recati alle rispettive case. Questa mattina, infine, c’è stato un confronto a Castel Volturno: presenti i calciatori, il direttore sportivo Giuntoli e Ancelotti. Sono stati chiariti alcuni aspetti e al termine dell’allenamento mattutino è stato interrotto il ritiro ordinato nei giorni scorsi dal presidente De Laurentiis (alla vigilia della gara col Salisburgo Ancelotti aveva manifestato il proprio disappunto in tal senso).

Foto: Napoli Twitter