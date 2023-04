Napoli, con la vittoria di Lecce arriva un altro record

Il Napoli continua la sua striscia vincente e la vittoria di Lecce riscatta il pesante ko interno contro il Milan. Il successo in Salento consente agli uomini di Spalletti di brindare anche a un altro record.

I partenopei, per la prima volta nella loro storia, hanno vinto sette trasferte di fila in un singolo campionato: un risultato straordinario, per la squadra che si appresta a vincere lo Scudetto. Mancano solo 4 vittorie su 9 gare rimaste per vincere il Tricolore che in Campania manca da ormai 33 anni.

Foto: Instagram Napoli