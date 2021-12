Napoli, con il Leicester è una prova del 9

Dopo la due giorni di Champions, riprende anche l’Europa League. Tra le italiane ancora in corsa c’è il Napoli, infatti gli azzurri per qualificarsi devono obbligatoriamente battere il Leicester, al momento capolista del gruppo C. Per i partenopei potrebbe essere una sfida spartiacque, visto che gli uomini di Spalletti, anche a causa di numerose assenze importanti, sono in leggera flessione ultimamente. In campionato, infatti, le sconfitte con Atalanta e Inter pesano e uscire anche dall’Europa League potrebbe essere una batosta difficile da superare. Nel caso di un’eventuale vittoria del Napoli, un successo di questo spessore potrebbe far bene anche per il prosieguo della stagione. Foto: Twitter Napoli