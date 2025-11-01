Napoli-Como, le curiosità: lariani imbattuti da 8 partite tra campionato e coppa
01/11/2025 | 11:15:09
Questa sera alle 18 il match tra Napoli e Como.
Ecco alcune curiosità:
-Sono 17 i precedenti ufficiali a Napoli tra le due squadre: 14 successi partenopei, 1 pareggio e 2 vittorie lariane.
-L’unico pareggio fra le due squadre, a Napoli, è stato registrato il 18 agosto 1999 in Coppa Italia.
-L’ultima vittoria del Como a Napoli, 1-0 in Serie B, risale al 7 settembre 2003.
-Il Como è imbattuto da 8 match ufficiali, con 4 vittorie e 4 pareggi.
-Il Napoli nelle ultime 16 partite casalinghe è sempre andato in gol.
-Fra Antonio Conte e Cesc Fabregas sarà il terzo incontro ufficiale.
Foto: Instagram Napoli