Napoli-Como, le curiosità: lariani imbattuti da 8 partite tra campionato e coppa

01/11/2025 | 11:15:09

Questa sera alle 18 il match tra Napoli e Como.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 17 i precedenti ufficiali a Napoli tra le due squadre: 14 successi partenopei, 1 pareggio e 2 vittorie lariane.

-L’unico pareggio fra le due squadre, a Napoli, è stato registrato il 18 agosto 1999 in Coppa Italia.

-L’ultima vittoria del Como a Napoli, 1-0 in Serie B, risale al 7 settembre 2003.

-Il Como è imbattuto da 8 match ufficiali, con 4 vittorie e 4 pareggi.

-Il Napoli nelle ultime 16 partite casalinghe è sempre andato in gol.

-Fra Antonio Conte e Cesc Fabregas sarà il terzo incontro ufficiale.

Foto: Instagram Napoli